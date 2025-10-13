Tramp: Rat u Gazi je završen, primirje će opstati

„500.000 ljudi juče i danas okupilo se u Izraelu” – naveo je predsednik Amerike

VAŠINGTON – Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas pred polazak u Izrael, da je „rat završen” i da će primirje u Pojasu Gaze opstati. „Ovo će biti veoma posebno vreme. Radi se o zaista posebnom događaju”, rekao je Tramp novinarima okupljenim ispred predsedničkog aviona „Air force One”, preneo je Rojters. On je naveo da se „500.000 ljudi juče i danas okupilo u Izraelu” i dodao da su „muslimanske i arapske zemlje slavile, svi su u isto