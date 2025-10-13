Srpska lista proglasila ubedljivu pobedu: Oglasio se predsednik Aleksandar Vučić nakon izbora na Kosovu

RINA pre 35 minuta
Srpska lista proglasila ubedljivu pobedu: Oglasio se predsednik Aleksandar Vučić nakon izbora na Kosovu

Srpska lista proglasila ubedljivu pobedu: Oglasio se predsednik Aleksandar Vučić nakon izbora na Kosovu Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na Instagramu nakon objavljivanja rezultata lokalnih izbora na KiM i još jednom čestitao pobedu u 9 od 10 srpskih opština Srpskoj listi, piše Telegraf.rs.

Još jedna pobeda... Čestitam Srpskoj listi i našim vrednim ljudima u Kancelariji za Kosovo i Metohiju - napisao je Vučić. Vučiće se prethodno uključio u Hit tvit iz Kancelarije za KiM i saopštio da je na lokalne izbore ukupno izašlo više od 58.000 Srba. - Važni su bili ovi lokalni izbori. Kao država smo pozvali naše građane i izašlo je ukupno 58.886 Srba, što je više nego prošli put, nekih 3.677 Srba više. Želim da čestitam građanima srpske nacionalnosti na KiM jer
Aleksandar VučićKosovoMetohijaKosovo i MetohijaPredsednik SrbijeLokalni izboriIzboriSrpska lista

