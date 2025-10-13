Vidi moja Nedo, ove lepote, žao mi je što nisam sa tobom: Neda Ukraden ne može da zaboravi šta je Halid učinio za njen jubilarni rođendan

Vidi moja Nedo, ove lepote, žao mi je što nisam sa tobom: Neda Ukraden ne može da zaboravi šta je Halid učinio za njen…

Danas, 13. oktobra, u Narodnom pozorištu Sarajeva u 11 sati održana je komemoracija Halidu Bešliću.

Prijatelji, kolege i publika govorili su o njegovom životu i muzici. Odlazak legendarnog pevača rastužio je mnoge, a Neda Ukraden ističe da to samo dokazuje kakav je trag ostavio. - Po reakciji miliona ljudi, videlo se da je ostavio mnogo više od običnog pečata – više od same slave i karijere. Popularnost ga nije promenila od prvog dana do poslednjeg trenutka njegovog života. Ostao je dobar, jednostavan, plemenit čovek, neko ko je retkost i pravi dragulj na
