Uprkos teškom danu, ispoštovali kolegu: Viki i Taške došli na svadbu Uroša Živkovića - "Mnogo ga volim i poštujem"

MUZIČKA zvezda Viki Miljković i njen suprug, istaknuti kompozitor Dragan Tašković Taške, večeras su uveličali gala slavlje njenog mlađeg kolege Uroša Živkovića koji se danas supruzi Jovani na večnu ljubav zakleo u crkvi, gde su krstili i sina prvenca Lazara.

Foto: Novosti Članica žirija "Pinkovih zvezda" rešila je da, uprkos teškom i napornom danu, ispoštuje svog dragog kolegu, te je na slavlje došla s mužem, a s okupljenim novinarima je kratko porazgovarala. - Jako sam umorna, ali Uroš mi je jako drag, mnogo ga volim i poštujem. Bila sam mu u žiriju, poštujem tog momka. Došla sam da im čestitam - iskrena je bila Viki. Foto: Novosti Podsetimo, ona je danas bila u Sarajevu, gde je na večni počinak ispratila cenjenog