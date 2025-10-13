Medvedev: Oslobađanje izraelskih talaca i palestinskih zatvorenika je, naravno, dobra stvar, ali neće ništa rešiti

Medvedev: Oslobađanje izraelskih talaca i palestinskih zatvorenika je, naravno, dobra stvar, ali neće ništa rešiti
Vesti online pre 1 sat | Sputnikportal.rs, Vesti
Eskalacija tenzija sve do vojnih sukoba između Izraela i Palestine nastaviće se sve dok se ne uspostavi nezavisna palestinska država u skladu sa rezolucijama UN, smatra zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev.
„Oslobađanje izraelskih talaca i palestinskih zatvorenika je, naravno, dobra stvar, ali neće ništa rešiti. Sve dok se ne uspostavi punopravna palestinska država u skladu sa dobro poznatim rezolucijama UN, ništa se neće promeniti. Rat će se nastaviti. Svi to shvataju“, napisao je Medvedev na društvenoj mreži Iks. Ranije je američki predsednik Donald Tramp objavio da su Izrael i palestinski pokret Hamas postigli sporazum o sprovođenju prve faze mirovnog plana za