Danas je pokrov Presvete Bogorodice Jednu stvar nikako ne valja raditi

Praznik Pokrov Presvete Bogorodice, koji se u narodu još naziva Pokrovice, obeležava se svake godine 14. oktobra i jedan je od najvoljenijih dana u pravoslavnom narodu, naročito među ženama.

Ovaj dan posvećen je sećanju na čudesno javljanje Presvete Bogorodice u Carigradu, u crkvi u Vlaherni, gde se 911. godine pojavila tokom noćne molitve, raširivši svoj pokrov (omofor) nad vernim narodom kao znak zaštite i utehe. Taj čin simbolično predstavlja Božiju milost i Bogorodičinu brigu za ljude. Veruje se da ona svojim pokrovom štiti sve koji joj se obraćaju sa verom i molitvom, a posebno žene, majke i decu. Pokrov Presvete Bogorodice se oduvek smatrao