Danas je pokrov Presvete Bogorodice Jednu stvar nikako ne valja raditi

Alo pre 12 minuta
Danas je pokrov Presvete Bogorodice Jednu stvar nikako ne valja raditi

Praznik Pokrov Presvete Bogorodice, koji se u narodu još naziva Pokrovice, obeležava se svake godine 14. oktobra i jedan je od najvoljenijih dana u pravoslavnom narodu, naročito među ženama.

Ovaj dan posvećen je sećanju na čudesno javljanje Presvete Bogorodice u Carigradu, u crkvi u Vlaherni, gde se 911. godine pojavila tokom noćne molitve, raširivši svoj pokrov (omofor) nad vernim narodom kao znak zaštite i utehe. Taj čin simbolično predstavlja Božiju milost i Bogorodičinu brigu za ljude. Veruje se da ona svojim pokrovom štiti sve koji joj se obraćaju sa verom i molitvom, a posebno žene, majke i decu. Pokrov Presvete Bogorodice se oduvek smatrao
Otvori na alo.rs

Povezane vesti »

Pokrov Presvete Bogorodice – dan kada ženske molitve donose ostvarenje želja

Pokrov Presvete Bogorodice – dan kada ženske molitve donose ostvarenje želja

RTS pre 12 minuta
Povezane vesti »

Društvo, najnovije vesti »

Na današnji dan, 14. oktobar

Na današnji dan, 14. oktobar

N1 Info pre 12 minuta
Umereno do potpuno oblačno, temperatura do 20 stepeni

Umereno do potpuno oblačno, temperatura do 20 stepeni

RTV pre 2 minuta
Umereno do potpuno oblačno u većem delu zemlje – temperatura do 20 stepeni

Umereno do potpuno oblačno u većem delu zemlje – temperatura do 20 stepeni

RTS pre 17 minuta
Širi se "Beograd na vodi" – koje lokacije će sve obuhvatiti i šta će se graditi

Širi se "Beograd na vodi" – koje lokacije će sve obuhvatiti i šta će se graditi

RTS pre 12 minuta
Pokrov Presvete Bogorodice – dan kada ženske molitve donose ostvarenje želja

Pokrov Presvete Bogorodice – dan kada ženske molitve donose ostvarenje želja

RTS pre 12 minuta