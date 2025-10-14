Umro pevač grupe "DNK" povređen u strašnom požaru u Kočanima

Preminuo je pevač Vladimir Blažev Pančo.

Nakon skoro sedam meseci lečenja Vladimir Blažev Pančo, pevač grupe DNK preminuo je jutros u bolnici, prenose makedonski mediji. Pančo je teško povređen nakon požara u diskoteci "Puls" u Kočanima gde je pogunulo 62 ljudi, a preko 200 povređeno. Vladimir Blažev-Pančo bio je jedan od glavnih vokala benda DNK. Pančo je lečen od povreda nekoliko meseci nakon što je prebačen u privatnu bolnicu Sistina, ali zbog težine opekotina i povreda disajnih puteva, na kraju nije