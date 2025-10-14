"Ruske rakete mogu da stignu do Evrope za par minuta": Alarmantno upozorenje šefa NATO saveza: Živimo u opasnom svetu!

Blic
Generalni sekretar NATO Mark Rute izjavio je da je potrebno da zemlje članice Alijanse izdvajaju 3,5 odsto BDP-a da bi bila održana bezbednost Atlantika, Arktika, Evrope i Sjedinjenih Američkih Država.

- Živimo u opasnom svetu, a pretnja nije nešto daleko - upozorio je Rute na sednici Parlamentarne skupštine NATO u Ljubljani i naveo da ruske rakete nove generacije mogu da dosegnu evropske prestonice za nekoliko minuta, prenela je RTV Slovenije. Rute je naglasio da NATO ne bi trebalo da potceni rusku pretnju, ali istovremeno da ne preceni svoju vojnu moć. On je ponovo pohvalio reakciju NATO snaga na upad ruskih letelica u poljski i estonski vazdušni prostor.
