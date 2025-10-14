Ruski šef diplomatije se oglasio o mirovnom planu za Gazu

Danas pre 1 sat  |  FoNet
Ruski šef diplomatije se oglasio o mirovnom planu za Gazu

Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio je danas da je usaglašeni sporazum o Gazi najbolja stvar koja se trenutno nalazi na pregovaračkom stolu, jer je ključno zaustaviti krvoproliće i ogromne humanitarne probleme, ali je istakao da palestinsko pitanje time nije rešeno.

Lavrov je ukazao da se plan američkog predsednika Donalda Trampa uglavnom usredsređuje na trenutnu situaciju u Gazi, dok pitanje palestinske državnosti razmatra tek u najopštijim crtama, prenosi RT. On je podsetio da su Sjedinjene Američke Države i Izrael bili među samo 10 država koje su prošlog meseca na sednici Generalne skupštine Ujedinjenih nacija bili protiv rešenja sa dve države. „Konačno rešenje izraelsko-palestinskog sukoba zahtevalo bi stvaranje
