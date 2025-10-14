Sutra sednica skupštinskog odbora na kojoj će se raspravljati o listi ovlašćenih predlagača i kandidata za članove Saveta REM-a

Danas pre 1 sat  |  FoNet
Sutra sednica skupštinskog odbora na kojoj će se raspravljati o listi ovlašćenih predlagača i kandidata za članove Saveta REM-a…

Odbor Skupštine Srbije za kulturu i informisanje održaće sutra sednicu na kojoj će se raspravljati o listi ovlašćenih predlagača i kandidata za članove Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM), rečeno je FoNetu posle sastanka koji je danas održan u organizaciji tog skupštinskog tela u Domu Narodne skupštine.

Članica Odbora za kulturu i informisanje i poslanica Narodnog pokreta Srbije Ivana Rokvić rekla je FoNetu da je na današnjem sastanku razmatran izveštaj koji je pripremila stručna služba Odbora, koji je, kako je navela, „donekle usaglašen sa izveštajem OEBS, ali ne u potpunosti“. „Mi smo se ponovo pobunili zbog udruženja koje se bavi strip crtačima, jer smatramo da to nije audio-vizuelna umetnost, ali sutra ćemo više raspravljati o tome na sednici Odbora. Ovo je
Danas pre 4 sati
