Fon der Lajen u zvaničnoj poseti Srbiji, predsednik Vučić je dočekao na aerodromu (VIDEO)

Euronews pre 56 minuta  |  Autor: Euronews Srbija
Fon der Lajen u zvaničnoj poseti Srbiji, predsednik Vučić je dočekao na aerodromu (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić dočekao je večeras na aerodromu "Nikola Tesla" u Beogradu predsednicu Evropske komisije Ursulu fon der Lajen, koja danas i sutra boravi u zvaničnoj poseti Srbiji, a tom prilikom će se sastati sa Vučićem i predsednikom Vlade Đurom Macutom.

Vučić je naveo da svaka poseta Fon der Lajen ima poseban značaj za Srbiju i da predstavlja još jedan korak u pravcu jačanja saradnje i poverenja između Srbije i Evropske unije. "Veliko je zadovoljstvo da u Beogradu poželim srdačnu dobrodošlicu predsednici Evropske komisije Ursuli fon der Lajen. Svaka njena poseta ima poseban značaj za Srbiju i predstavlja još jedan korak u pravcu jačanja saradnje i poverenja između naše zemlje i Evropske unije", napisao je
