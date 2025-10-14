"To lice, te usne...": Tramp šokirao novinare u avionu komentarima o portparolki Bele kuće (Video)

Američki predsednik Donald Tramp je potpisao mir između Izraela i Hamasa čime je okončan rat na Bliskom istoku u ponedeljak 13. oktobra, a nakon toga je napravio "šou" u Egiptu prilikom sastanaka sa visokim evropskim i svetskim zvaničnicima svojim komentarima i ponašanjem.

Sa Emanuelom Makronom je obarao ruke, premijera Velike Britanije Kira Starmera je ponizio pred svima, a u povratku kući je komentarisao izgled portparolke Bele kuće Kerolajn Levit, piše " Dejli Bist". Američki predsednik je razgovarao sa novinarima u predsedničkom avionu o mnogim temama. Potom je on spomenuo portparolku Bele kuće na iznenađenje mnogih, naročito kad je opisivao njeno lice i usne. BONUS VIDEO: