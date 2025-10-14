Blokada Pete beogradske gimnazije i prisustvo JZO izazivaju zabrinutost i pitanja u Skupštini

Naslovi.ai pre 8 minuta

Učenici su blokirali nastavu, dok poslanici traže objašnjenja o ulozi Jedinice za obezbeđenje u školi.

U Petoj beogradskoj gimnaziji od sinoć traje totalna fizička blokada nastave koju su proglasili učenici, a nastava je obustavljena nakon što je v.d. direktorka Danka Nešović potvrdila da zaposleni ne mogu da uđu u školu. N1 Info Danas Novi magazin

U prostorijama škole primećeni su pripadnici Jedinice za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata (JZO), uključujući zamenika komandanta Marka Zafirovića, što je izazvalo zabrinutost i pitanja u Skupštini Srbije. Beta Danas Serbian News Media

Poslanik Stefan Janjić iz stranke Srbija centar (SRCE) javno je postavio pitanje o prisustvu JZO u školi i tražio objašnjenje ko ih je poslao i koga štite, ističući da je prisustvo zamenika komandanta Marka Zafirovića posebno zabrinjavajuće zbog ranijih optužbi protiv njega. Nova Beta Serbian News Media

Vršilac dužnosti direktora škole Danka Nešović opisala je situaciju kao "opsadno stanje" i pozvala državu da preduzme mere za normalizaciju nastave. Euronews