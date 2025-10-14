Svet čeka odluku Vašingtona: Petak bi mogao da bude prelomni dan za američku politiku prema Moskvi

NIN pre 48 minuta
Svet čeka odluku Vašingtona: Petak bi mogao da bude prelomni dan za američku politiku prema Moskvi

Nakon Bliskog istoka, američka diplomatija okreće se svom sledećem testu, ratu u Ukrajini.

Posle mirovnog sporazuma između Izraela i Hamasa, predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp preusmerava pažnju ka Evropi i, po svemu sudeći, sprema pritisak na Moskvu kakav nije viđen od početka rata. Frustriran, kako kaže, „Putinovim odugovlačenjem“, Tramp je zapretio da bi mogao poslati Ukrajini krstareće rakete Tomahavk ako Rusija nastavi da vodi rat. „Mogao bih da kažem, pogledajte, ako se ovaj rat ne reši, poslaću im Tomahavke“, izjavio je Tramp
