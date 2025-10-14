Umro i drugi član benda DNK Vladimir Blažev-Pančo od posledica požara u Kočanima

Novi magazin pre 2 sata  |  Beta
Umro i drugi član benda DNK Vladimir Blažev-Pančo od posledica požara u Kočanima

Preminuo je Vladimir Blažev-Pančo, drugi član dua DNK koji je bio povređen u požaru u diskoteci "Puls" u Kočanima 16. marta, javili su danas lokalni mediji.

Blažev je bio jedan od osumnjičenih za požar u kočanskoj diskoteci, za kojeg je Tužilaštvo privremeno obustavilo postupak zbog njegovog zdravstvenog stanja. Kako piše portal "Sakam da kažam", Blažev se od marta lečio u privatnoj bolnici u Skoplju, a prema poslednjim informacijama dobijenim pre nekoliko nedelja od njegovih bliskih saradnika, stanje muzičara je bilo stabilno
