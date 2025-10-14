Skupština Srbije nastavlja zasedanje započeto 7. oktobra: Rasprava o amandmanima na osam zakona

Poslanici Skupštine Srbije nastaviće danas prvu sednicu redovnog jesenjeg zasedanja raspravom o amandmanima na prvih osam predloženih zakona.

Među predloženim zakonima su Predlog zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima, izmene Zakona o izvršenju i obezbeđenju kao i o posebnim uslovima za realizaciju izložbe Ekspo 2027. Sednica je počela je u utorak, 7. oktobra, a poslanici su u četvrtak završili načelni pretres nakon čega su prešli na raspravu u pojedinostima. Na ove zakone podneto je oko 290 amandmana. U pitanju su predlozi zakona o posebnim uslovima za evidentiranje