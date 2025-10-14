Rokvić (NPS) upitala ministra kulture zašto je zatvoreno Narodno pozorište

Radio sto plus pre 1 sat
Rokvić (NPS) upitala ministra kulture zašto je zatvoreno Narodno pozorište
“Dok pripremamo flaše za točenje benzina, dok ispred otvorenih tunela dežuraju hitna skužba i vatrogasci, a pruge otvarate bez dozvola, dok u Srbiji ima više kladionica nego vrtića, ljudi se hrane u narodnim kuhinjama, a deca leče SMS porukama, obrazovanje svodite na kupovinu diploma, napravili ste da smo jedina zemlja u svetu koja ima klozete ispred Skupštine”, rekla je Rokvić na sednici Skupštine, tokom postavljanja poslaničkih pitanja. Dodala je da je najveći
Poslanici o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima odnosno - legalizaciji objekata

RTV pre 12 minuta
(BLOG) Nastavljena sednica Skupštine Srbije: Poslanici raspravljaju o amandmanima na predložene zakone

N1 Info pre 1 sat
"A hoćete li vi da izađete na te izbore": Napeto u Skupštini Srbije, Aleksić i Jovanov u klinču zbog "iseljenja" iz Vlade…

Blic pre 1 sat
Sednica Skupštine Srbije: Poslanici o Fakultetu srpskih studija u Nišu, roditeljskom dodatku, dnevnicama

NIN pre 1 sat
BLOG UŽIVO Poslanici rešetaju ministre: Da li je je vlast u Senat Filozofskog fakulteta u Nišu postavila optuženog za…

Nova pre 51 minuta
(BLOG/UŽIVO) Nastavak sednice Skupštine: Rasprava o amandmanima na osam zakona

Danas pre 51 minuta
Rasprava o amandmanima na osam predloga zakona - teme i mimo dnevnog reda

RTS pre 51 minuta
Suđenje za pokušaj ubistva studentkinje Sonje: Svedoci o bahatoj i bezobzirnoj vožnji okrivljenog

N1 Info pre 26 minuta
Poslanici o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima odnosno - legalizaciji objekata

RTV pre 12 minuta
Predsednik Slovačke: Proširenje EU na Zapadni Balkan će učvrstiti stabilnost i bezbednost Evrope

Beta pre 7 minuta
Uz IPS NBS sistem instant plaćanja brzo i efikasno plaćanje računa, goriva, robe

RTV pre 16 minuta
(Foto) mečka sa mečićima uočena u ograđenom dvorištu na Goču: Ovaj prizor nikom nije promakao, a jednu stvar su svi primetili…

Blic pre 21 minuta