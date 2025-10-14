“Crna Gora predvodnik evrointegracija”

Vesti online pre 2 sata  |  Fonet (A. S.)
“Crna Gora predvodnik evrointegracija”

Predsednica Evropske komisije (EK) Ursula fon der Lajen izjavila je danas u Podgorici da je budućnost Crne Gore u Evropskoj uniji (EU), da je Crna Gora predvodnik procesa evointegracija i najavila isplatu od 38 miliona evra iz Plana rasta, javlja RTCG.

– Postoji mogućnost da zatvorite pet poglavlja do kraja godine, možda i sva poglavlja do kraja godine ako ostanete fokusirani na reforme i posvećeni tom cilju širom političkog spektra – rekla je predsednica EK, koja u okviru svoje balkanske turneje danas boravi u Crnoj Gori. Fon der Lajen je najavila isplatu 38 miliona evra kroz Plan rasta, ističući da ohrabruje Crnu Goru na putu ka EU i reforme koje su deo procesa evrointegracija. Ona je pohvalila je pristupanje
Otvori na vesti-online.com

Povezane vesti »

Balkanska tura Ursule fon der Lajen u oblandi prigodnih poruka

Balkanska tura Ursule fon der Lajen u oblandi prigodnih poruka

NIN pre 23 minuta
Macut sutra u Beogradu sa Ursulom fon der Lajen

Macut sutra u Beogradu sa Ursulom fon der Lajen

Blic pre 4 sati
Von der Leyen sa Luštice: Vrijeme je za investicije, iduće godine ukidamo roming između Crne Gore i EU

Von der Leyen sa Luštice: Vrijeme je za investicije, iduće godine ukidamo roming između Crne Gore i EU

Slobodna Evropa pre 4 sati
Fon der Lajen u Crnoj Gori: Poglavlja zatvoriti do kraja godine, predvodnici ste u EU integracijama

Fon der Lajen u Crnoj Gori: Poglavlja zatvoriti do kraja godine, predvodnici ste u EU integracijama

NIN pre 4 sati
Fon der Lajen učešćem na investicionoj konferenciji Evropska unija-Crna Gora završila posetu Podgorici

Fon der Lajen učešćem na investicionoj konferenciji Evropska unija-Crna Gora završila posetu Podgorici

Euronews pre 4 sati
Fon der Lajen u Crnoj Gori: Poglavlja zatvoriti do kraja godine, predvodnici ste u EU

Fon der Lajen u Crnoj Gori: Poglavlja zatvoriti do kraja godine, predvodnici ste u EU

Novi magazin pre 4 sati
Fon der Lajen u Crnoj Gori: “Postoji mogućnost da zatvorite sva poglavlja do kraja godine”

Fon der Lajen u Crnoj Gori: “Postoji mogućnost da zatvorite sva poglavlja do kraja godine”

Serbian News Media pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Crna GoraEvropska UnijaPodgoricaEUEvropska komisijavestiRegion

Balkan, najnovije vesti »

Balkanska tura Ursule fon der Lajen u oblandi prigodnih poruka

Balkanska tura Ursule fon der Lajen u oblandi prigodnih poruka

NIN pre 23 minuta
Crnogorski političar uhapšen u Švajcarskoj: Evo zašto je iza rešetaka

Crnogorski političar uhapšen u Švajcarskoj: Evo zašto je iza rešetaka

Kurir pre 43 minuta
Više Hrvata živi u inostranstvu, nego u Hrvatskoj: Ministar odbrane naveo šta je poslednja prilika da se nešto promeni

Više Hrvata živi u inostranstvu, nego u Hrvatskoj: Ministar odbrane naveo šta je poslednja prilika da se nešto promeni

Euronews pre 58 minuta
U Švajcarskoj uhapšen crnogorski političar: Evo zbog čega mu je određen pritvor, vlasti sprovode istragu

U Švajcarskoj uhapšen crnogorski političar: Evo zbog čega mu je određen pritvor, vlasti sprovode istragu

Mondo pre 33 minuta
Predsednišvo BiH usvojilo nominaciju Donalda Trampa za Nobelovu nagradu za mir

Predsednišvo BiH usvojilo nominaciju Donalda Trampa za Nobelovu nagradu za mir

RTS pre 38 minuta