“Crna Gora predvodnik evrointegracija”

Predsednica Evropske komisije (EK) Ursula fon der Lajen izjavila je danas u Podgorici da je budućnost Crne Gore u Evropskoj uniji (EU), da je Crna Gora predvodnik procesa evointegracija i najavila isplatu od 38 miliona evra iz Plana rasta, javlja RTCG.

– Postoji mogućnost da zatvorite pet poglavlja do kraja godine, možda i sva poglavlja do kraja godine ako ostanete fokusirani na reforme i posvećeni tom cilju širom političkog spektra – rekla je predsednica EK, koja u okviru svoje balkanske turneje danas boravi u Crnoj Gori. Fon der Lajen je najavila isplatu 38 miliona evra kroz Plan rasta, ističući da ohrabruje Crnu Goru na putu ka EU i reforme koje su deo procesa evrointegracija. Ona je pohvalila je pristupanje