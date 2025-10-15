Od danas važe olakšice u otplati kredita

Od danas se primenjuje Odluka o olakšicama u otplati kredita Narodne banke Srbije (NBS).

Odluka predviđa da je davalac kredita dužan da primeni razumne mere koje korisniku olakšavaju otplatu kredita ako u toku trajanja ugovornog odnosa nastupe okolnosti koje ga dovode u teško imovinsko stanje, odnosno druge bitne okolnosti na koje on ne može da utiče. Pri tome se posebno uzimaju u obzir lične okolnosti korisnika. Kako je saopštila ranije centralna banka Srbije, što se tiče kriterijuma za odobravanje olakšica, propisano je da se okolnostima koje