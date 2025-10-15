Od danas važe olakšice u otplati kredita

B92 pre 8 minuta
Od danas važe olakšice u otplati kredita

Od danas se primenjuje Odluka o olakšicama u otplati kredita Narodne banke Srbije (NBS).

Odluka predviđa da je davalac kredita dužan da primeni razumne mere koje korisniku olakšavaju otplatu kredita ako u toku trajanja ugovornog odnosa nastupe okolnosti koje ga dovode u teško imovinsko stanje, odnosno druge bitne okolnosti na koje on ne može da utiče. Pri tome se posebno uzimaju u obzir lične okolnosti korisnika. Kako je saopštila ranije centralna banka Srbije, što se tiče kriterijuma za odobravanje olakšica, propisano je da se okolnostima koje
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Od danas olakšice u otplati kredita zbog gubitka posla, bolesti, teških povreda

Od danas olakšice u otplati kredita zbog gubitka posla, bolesti, teških povreda

N1 Info pre 37 minuta
NBS uvela obavezne olakšice za otplatu kredita: Pogledajte da li imate pravo na pomoć

NBS uvela obavezne olakšice za otplatu kredita: Pogledajte da li imate pravo na pomoć

Euronews pre 33 minuta
Počinje primena olakšica za otplatu kredita: Ko može da se prijavi?

Počinje primena olakšica za otplatu kredita: Ko može da se prijavi?

Ozon press pre 18 minuta
Od danas olakšice u otplati kredita zbog gubitka posla, bolesti, teških povreda

Od danas olakšice u otplati kredita zbog gubitka posla, bolesti, teških povreda

Novi magazin pre 2 minuta
Od danas olakšice u otplati kredita zbog gubitka posla, bolesti, teških povreda

Od danas olakšice u otplati kredita zbog gubitka posla, bolesti, teških povreda

RTV pre 1 sat
Počinje primena olakšica za otplatu kredita: Koje su nove obaveze banaka i ko može da se prijavi?

Počinje primena olakšica za otplatu kredita: Koje su nove obaveze banaka i ko može da se prijavi?

Danas pre 1 sat
Važno za građane Srbije! Od danas je otplata kredita mnogo lakša: Evo kada rate NE MORATE da platite

Važno za građane Srbije! Od danas je otplata kredita mnogo lakša: Evo kada rate NE MORATE da platite

Telegraf pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

KreditiNBSNarodna BankaNarodna Banka Srbije

Društvo, najnovije vesti »

Počela grejna sezona širom Srbije, problemi u Jagodini, Vrbasu, Senti i Bečeju

Počela grejna sezona širom Srbije, problemi u Jagodini, Vrbasu, Senti i Bečeju

N1 Info pre 8 minuta
Da li će Srbija biti izuzeta od pooštravanja EU mera za čelik

Da li će Srbija biti izuzeta od pooštravanja EU mera za čelik

Bloomberg Adria pre 8 minuta
Počela grejna sezona i u Boru. Tokom provere sistema sanirano 40 proboja na mreži

Počela grejna sezona i u Boru. Tokom provere sistema sanirano 40 proboja na mreži

Ist media pre 27 minuta
Patrijarh Porfirije načalstvovao proslavom slave hrama Pokrova Presvete Bogorodice

Patrijarh Porfirije načalstvovao proslavom slave hrama Pokrova Presvete Bogorodice

RTV pre 23 minuta
Zvanično počela grejna sezona u Srbiji, problemi u četiri grada

Zvanično počela grejna sezona u Srbiji, problemi u četiri grada

Radio 021 pre 13 minuta