Tramp zapretio: "SAD će ubrzo razoružati Hamas ukoliko ta grupa to sama ne učini"

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je večeras da će Sjedinjene Američke Države ubrzo razoružati Hamas ukoliko ta palestinska militantna grupa to sama ne učini.

Tramp je rekao tokom sastanka u Beloj kući sa argentinskim predsednikom Havijerom Milejem da će se razoružanje Hamasa desiti ubrzo i "možda nasilno", preneo je Skaj njuz. Tramp je rekao da je bilo razgovora na najvišem nivou između američkih zvaničnika i Hamasa o razoružanju te grupe. Američki predsednik objavio je danas na svojoj društvenoj mreži Truth Social da posao nije završen u Pojasu Gaze zbog toga što preostala tela talaca nisu vraćena kao što je obećano,