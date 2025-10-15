Tramp zapretio: "SAD će ubrzo razoružati Hamas ukoliko ta grupa to sama ne učini"

Telegraf pre 5 sati  |  Telegraf.rs/Tanjug
Američki predsednik Donald Tramp izjavio je večeras da će Sjedinjene Američke Države ubrzo razoružati Hamas ukoliko ta palestinska militantna grupa to sama ne učini.

Tramp je rekao tokom sastanka u Beloj kući sa argentinskim predsednikom Havijerom Milejem da će se razoružanje Hamasa desiti ubrzo i "možda nasilno", preneo je Skaj njuz. Tramp je rekao da je bilo razgovora na najvišem nivou između američkih zvaničnika i Hamasa o razoružanju te grupe. Američki predsednik objavio je danas na svojoj društvenoj mreži Truth Social da posao nije završen u Pojasu Gaze zbog toga što preostala tela talaca nisu vraćena kao što je obećano,
Ključne reči

IzraelPalestinaHamasBela kućaDonald TrampsadGazaPojas Gaze

