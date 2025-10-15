Sijarto: Ne odustajemo od ruske nafte

Mađarska ne može i neće odustati od nafte i gasa iz Rusije, izjavio je ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Sijarto tokom panela u okviru Međunarodnog foruma „Ruska energetska nedelja“.

– Postojeća infrastruktura ne omogućava snabdevanje Mađarske gasom u dovoljnim količinama ukoliko se obustave isporuke iz Rusije – naglasio je on. Po njegovim rečima, Brisel pokušava da primora Mađarsku da zameni pouzdane izvore energenata, ali za Budimpeštu to nije političko pitanje, već pitanje suvereniteta. Kako je istakao, Mađarska neće dozvoliti nikome da joj diktira od koga Budimpešta može da kupuje energente. Zemlja neće dozvoliti nikome da vrši