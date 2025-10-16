Oglasili se iz tzv. KBS-a: Greška

B92 pre 12 minuta
Oglasili se iz tzv. KBS-a: Greška

Tzv. kosovske bezbednosne snage (KBS) tvrde da su pripadnici te službe danas "greškom" došli u severni deo Kosovske Mitrovice, gde, kao i na ceo sever KiM, prema sporazumu iz 2013. godine, ne mogu da dolaze bez odobrenja komandanta KFOR-a.

Kako se navodi u saopštenju, tokom kretanja kolone vozila tzv. KBS-a od Istoka do južnog dela Kosovske Mitrovice, pripadnici tzv. KBS-a su pogrešili pravac kretanja. Kolona vozila tzv. KBS prošla je pre podne severnim delom Kosovske Mitrovice. Prema sporazumu iz 2013. godine, pripadnici tzv. KBS ne mogu na sever KiM bez dozvole komandanta KFOR-a. Priština je tu obavezu preuzela pismom koje je tadašnji premijer privremenih institucija Hašim Tači uputio tadašnjem
