Ko je Majkl Randrijanirina, koji je preuzeo poziciju predsednika Madagaskara?

Danas pre 1 sat  |  S. D.
Vođa vojnog puča na Madagaskaru izjavio je danas da „preuzima poziciju predsednika“.

Pukovnik Majkl Randrijanirina, koji je predvodio pobunu vojnika koja je svrgnula predsednika Andrija Radžoelinu, rekao je u intervjuu za Asošijeted pres da očekuje da će u narednih nekoliko dana položiti zakletvu kao novi lider zemlje. Randrijanirina je juče objavio da oružane snage preuzimaju vlast na Madagaskaru, čime se završavaju nedelje protesta protiv Radžoeline i njegove vlade, uglavnom predvođenih mladima. Rekao je da preuzima ulogu šefa države nakon što
