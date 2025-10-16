Direktorka Pete beogradske: „Peta radi po zakonu i ja radim po zakonu“

Danka Nešović, v.d. direktora Pete Beogradske gimnazije, rekla je da će se procedura izbora direktora u ovoj gimnaziji sprovoditi u skladu sa zakonima koji važe i za sve druge škole, dodajući da će javnost biti obaveštena kada konkurs bude raspisan, piše FoNet, prenosi N1.

U izjavi FoNetu, Nešović je napomenula i da će se voditi računa o rokovima i zakonitosti celog procesa. „Sa moje tačke gledišta, prioritet je da se nastava normalizuje, a o tom potom ćemo dalje gledati stvari“, rekla je Nešović, odgovorajući na pitanje da li će se kandidovati na konkursu za direktora, čije je skoro raspisivanje danas najavio ministar prosvete Dejan Vuk Stanković. Danka Nešović navodi da se nakon blokade zgrade škole, koju su učenici počeli u