Direktorka Pete beogradske: „Peta radi po zakonu i ja radim po zakonu“

Nedeljnik pre 1 sat
Direktorka Pete beogradske: „Peta radi po zakonu i ja radim po zakonu“

Danka Nešović, v.d. direktora Pete Beogradske gimnazije, rekla je da će se procedura izbora direktora u ovoj gimnaziji sprovoditi u skladu sa zakonima koji važe i za sve druge škole, dodajući da će javnost biti obaveštena kada konkurs bude raspisan, piše FoNet, prenosi N1.

U izjavi FoNetu, Nešović je napomenula i da će se voditi računa o rokovima i zakonitosti celog procesa. „Sa moje tačke gledišta, prioritet je da se nastava normalizuje, a o tom potom ćemo dalje gledati stvari“, rekla je Nešović, odgovorajući na pitanje da li će se kandidovati na konkursu za direktora, čije je skoro raspisivanje danas najavio ministar prosvete Dejan Vuk Stanković. Danka Nešović navodi da se nakon blokade zgrade škole, koju su učenici počeli u
Otvori na nedeljnik.co.rs

Povezane vesti »

Dejan Vuk Stanković: Ministar bira direktore škola

Dejan Vuk Stanković: Ministar bira direktore škola

Radio 021 pre 1 sat
Direktorka Pete beogradske gimnazije: Intenzivno radimo na normalizaciji nastave

Direktorka Pete beogradske gimnazije: Intenzivno radimo na normalizaciji nastave

N1 Info pre 3 sata
Danka Nešović odgovorila da li će se kandidovati za direktorku Pete gimnazije

Danka Nešović odgovorila da li će se kandidovati za direktorku Pete gimnazije

Nova pre 3 sata
Danka Nešović odgovorila da li će se kandidovati za direktorku Pete gimnazije

Danka Nešović odgovorila da li će se kandidovati za direktorku Pete gimnazije

Danas pre 4 sati
Nešović: Procedura izbora direktora Pete beogradske gimnazije biće sprovedena u skladu sa zakonom

Nešović: Procedura izbora direktora Pete beogradske gimnazije biće sprovedena u skladu sa zakonom

NIN pre 6 sati
"Peta radi po zakonu i ja radim po zakonu": Oglasila se direktorka Pete beogradske gimnazije: Evo da li će biti na dužnosti…

"Peta radi po zakonu i ja radim po zakonu": Oglasila se direktorka Pete beogradske gimnazije: Evo da li će biti na dužnosti nakon konkursa

Blic pre 5 sati
Roditelji učenika Pete beogradske gimnazije traže sastanak s ministrom prosvete

Roditelji učenika Pete beogradske gimnazije traže sastanak s ministrom prosvete

Nedeljnik pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

ProsvetaMinistar prosveteIzboriDejan Vuk Stanković

Društvo, najnovije vesti »

Program Fakulteta srpskih studija

Program Fakulteta srpskih studija

Danas pre 17 minuta
Ne možete da spavate? Evo kako vam san direktno utiče na krvni pritisak

Ne možete da spavate? Evo kako vam san direktno utiče na krvni pritisak

Danas pre 12 minuta
Skup u Smederevu protiv ilegalnog transporta gasa kroz centar grada: Građani traže uklanjanje pruge

Skup u Smederevu protiv ilegalnog transporta gasa kroz centar grada: Građani traže uklanjanje pruge

Danas pre 7 minuta
Nastavak suđenja inspektorima IV odeljenja beogradske policije

Nastavak suđenja inspektorima IV odeljenja beogradske policije

Danas pre 17 minuta
Verici Marinčić nagrada Dušan Bogavac

Verici Marinčić nagrada Dušan Bogavac

Danas pre 1 sat