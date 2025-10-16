Sutra oblačno sa kišom, do 17 stepeni

Novi magazin pre 2 sata  |  Beta
Sutra oblačno sa kišom, do 17 stepeni

U Srbiji se sutra biti oblačno sa kišom, uz maksimalnu temperaturu od 17 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Samo će se na severu Vojvodine biti suvo vreme. Duvaće slab i promenljiv vetar, u košavskom području slab i umeren istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od tri do devet, a najviša dnevna od 12 na jugu do 17 na severu zemlje. U Beogradu sutra oblačno sa kišom. Vetar slab do umeren istočni i jugoistočni. Najniža temperatura oko devet, a najviša dnevna oko 16. U Srbiji u subotu oblačno, ujutru i pre podne mestimično sa slabom kišom, posle podne i uveče prestanak
