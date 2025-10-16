Od početka oktobra u Srbiji poginulo sedam pešaka: Od danas pojačana kontrola policije

Saobraćajna policija će od danas, 16. oktobra do ponedeljka, 20. oktobra pojačano kontrolisati da li se prave prekršaji kojima se ugrožava bezbednost pešaka.

Akcenat će biti na kontroli brzine u zonama pešačkih prelaza. S obzirom na to da je od početka oktobra u saobraćajnim nesrećama u Srbiji poginulo čak sedam pešaka, MUP apeluje na vozače motornih vozila da povećaju opreznost i smanje brzinu kretanja vozila, pre svega u zonama pešačkih prelaza. "Takođe, apelujemo i na pešake da preduzmu mere kako bi bili vidljiviji drugim učesnicima u saobraćaju, uz podsećanje da noću i u uslovima smanjene vidljivosti na putevima van