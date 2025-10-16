Stanković: Uskoro konkurs za direktora Pete beogradske gimazije

BEOGRAD - Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković izjavio je danas da će uskoro biti raspisan konkurs za direktora Pete beogradske gimnazije i dodao da će uskoro biti organizovana nastava za većinu učenika Pete beogradske gimnazije, kojima je stalo do obrazovanja i vaspitanja.

Stanković je za TV Pink rekao da je da ta škola ima zakonito izabranog direktora, odnosno vršioca dužnosti direktora i istakao da đaci ne treba da iznose zahteve u vidu ultimatuma. Ministar je dodao da će uskoro biti organizovana nastava za većinu učenika Pete beogradske gimnazije kojima je stalo do obrazovanja i vaspitanja, navodeći da će oni biti premešteni u neke škole koje se nalaze u okolini te gimnazije i da će biti angažovani profesori koji su spremni da