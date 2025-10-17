EU razjasnila; Da li je Putinu dozvoljen ulazak u Evropu

B92 pre 22 minuta
EU razjasnila; Da li je Putinu dozvoljen ulazak u Evropu

Evropska komisija je pojasnila da trenutne sankcije EU protiv ruskog rukovodstva ne uključuju direktnu zabranu ulaska za lidera Kremlja Vladimira Putina ili ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova, piše portal Ukrajinska pravda.

Kako oni navode, to znači da ne postoje formalne prepreke za mogući sastanak Putina i predsednika SAD Donalda Trampa u Budimpešti. "Imamo Putina i Lavrova pod zamrzavanjem imovine, ali ne i pod specifičnom zabranom putovanja. Dakle, ovo se nikada na njih nije primenjivalo. Za sada sastanak nije potvrđen. Nećemo komentarisati hipotetičke scenarije, ali ako bi se to desilo u potpuno faktualnom scenariju, oni nisu pod zabranom putovanja per se", rekla je portparolka
