Protest i šetnja zaposlenih u kulturi u Beogradu

NIN pre 41 minuta  |  FoNet
Protest i šetnja zaposlenih u kulturi u Beogradu

Članovi Granskog sindikata kulture, umetnosti i medija "Nezavisnost" i Samostalnog sindikata kulture Srbije održali su danas protest i šetnju do Ministarstva finansija da bi, kako su naveli, ukazali na težak materijalni položaj radnika u kulturi.

Šetnja je počela na Trgu Nikole Pašića, gde je predsednica Samostalnog sindikata kulture Srbije Dragana Đorđević pozvala i ministra kulture Nikolu Selakovića da im se pridruže, a ako neće - "da se bavi time ko je odgovoran za Narodno pozorište". Kako su ranije najavili iz dva sindikata, protest "Izađi Mali" organizuju zbog opšteg stanja u kulturi i teškog položaja radnika u toj oblasti. Povorku je obezbeđivala saobraćajna policija, a kod zgrade Predsedništva Srbije
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

Protest i šetnja zaposlenih u kulturi u Beogradu: "Prosečna zarada 76.000, a za državu smo nevidljivi"

Protest i šetnja zaposlenih u kulturi u Beogradu: "Prosečna zarada 76.000, a za državu smo nevidljivi"

N1 Info pre 6 minuta
Sindikati kulture predali Ministarstvu finansija zahteve u vezi sa svojim zaradama

Sindikati kulture predali Ministarstvu finansija zahteve u vezi sa svojim zaradama

Beta pre 12 minuta
Protest zaposlenih u kulturi: „Mi smo nevidljivi za njih, a već deceniju nam prepisuju lek, Ignorin“

Protest zaposlenih u kulturi: „Mi smo nevidljivi za njih, a već deceniju nam prepisuju lek, Ignorin“

Danas pre 1 sat
Protest zaposlenih u kulturi: „Mi smo nevidljiviji za njih, a već deceniju nam prepisuju lek, Ignorin“

Protest zaposlenih u kulturi: „Mi smo nevidljiviji za njih, a već deceniju nam prepisuju lek, Ignorin“

Novi magazin pre 1 sat
Protest ispred Ministarstva finansija zbog teškog položaja radnika u kulturi

Protest ispred Ministarstva finansija zbog teškog položaja radnika u kulturi

RTS pre 41 minuta
„Izađi mali“: Sindikati u kulturi najavili protest zbog teškog položaja radnika

„Izađi mali“: Sindikati u kulturi najavili protest zbog teškog položaja radnika

Danas pre 3 sata
Sindikati u kulturi za danas u Beogradu najavili protest zbog lošeg materijalnog stanja zaposlenih

Sindikati u kulturi za danas u Beogradu najavili protest zbog lošeg materijalnog stanja zaposlenih

Novi magazin pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

PozorišteMinistar kultureSindikatNarodno pozorišteprotestiKultura

Društvo, najnovije vesti »

Press: Funkcionalan REM važan za buduće izbore, a i da ispravi trenutnu situaciju u medijima

Press: Funkcionalan REM važan za buduće izbore, a i da ispravi trenutnu situaciju u medijima

N1 Info pre 6 minuta
Ministarstvo prosvete: Na budžet i sa manje od 48 ESPB bodova

Ministarstvo prosvete: Na budžet i sa manje od 48 ESPB bodova

RTV pre 6 minuta
Protest i šetnja zaposlenih u kulturi u Beogradu: "Prosečna zarada 76.000, a za državu smo nevidljivi"

Protest i šetnja zaposlenih u kulturi u Beogradu: "Prosečna zarada 76.000, a za državu smo nevidljivi"

N1 Info pre 6 minuta
Zbog Danke Nešović roditelji učenika Pete gimnazije uputili pismo UNICEF-u, Savetu Evrope i Delegaciji EU

Zbog Danke Nešović roditelji učenika Pete gimnazije uputili pismo UNICEF-u, Savetu Evrope i Delegaciji EU

Nova pre 6 minuta
Ispovest „Blokadera-terorista“ o zatvorskim danima: Nisu nas slomili

Ispovest „Blokadera-terorista“ o zatvorskim danima: Nisu nas slomili

Vreme pre 0 minuta