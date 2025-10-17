Protest i šetnja zaposlenih u kulturi u Beogradu

Članovi Granskog sindikata kulture, umetnosti i medija "Nezavisnost" i Samostalnog sindikata kulture Srbije održali su danas protest i šetnju do Ministarstva finansija da bi, kako su naveli, ukazali na težak materijalni položaj radnika u kulturi.

Šetnja je počela na Trgu Nikole Pašića, gde je predsednica Samostalnog sindikata kulture Srbije Dragana Đorđević pozvala i ministra kulture Nikolu Selakovića da im se pridruže, a ako neće - "da se bavi time ko je odgovoran za Narodno pozorište". Kako su ranije najavili iz dva sindikata, protest "Izađi Mali" organizuju zbog opšteg stanja u kulturi i teškog položaja radnika u toj oblasti. Povorku je obezbeđivala saobraćajna policija, a kod zgrade Predsedništva Srbije