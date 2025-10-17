Smanjen broj bodova za upis na budžet za narednu akademsku godinu

Niške vesti pre 2 sata  |  Beta
Smanjen broj bodova za upis na budžet za narednu akademsku godinu

Ministarstvo prosvete saopštilo je danas da se u školsku 2025/2026. godinu, nakon rangiranja studenata koji su ostvarili uslov od potrebnih 48 ESPB bodova za finansiranje iz budžeta, na teret budžeta upišu i studenti koji su ostvarili manji broj bodova.

Kako je to ministastvo navelo u saopštenju, biće moguć upis naredne godine na teret budžeta sa manje od 48 ESPB bodova, koliko je ranije bio prag, a u „cilju očuvanja broja budžetskih studenata“. „Studenti sa manjim brojem ESPB bodova rangirani do ukupnog broja studenata čije su studije finansiraju iz budžeta, ostvaruju i prava na smeštaj i ishranu u ustanovama studentskog standarda i na studentske stipendije i kredite na isti način i pod istim uslovima kao ostali
