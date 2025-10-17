Ministarstvo: Smanjen broj bodova za upis na budžet

Ministarstvo: Smanjen broj bodova za upis na budžet

Ministarstvo prosvete saopštilo je da će biti moguć upis naredne godine studija na teret budžeta sa manje od 48 ESPB bodova.

Ministarstvo je navelo da će se, u školsku 2025/2026. godinu, nakon rangiranja studenata koji su ostvarili uslov od potrebnih 48 ESPB bodova za finansiranje iz budžeta, na teret budžeta moći upisati i studenti koji su ostvarili manji broj bodova. Kako je ministastvo navelo, biće moguć upis naredne godine na teret budžeta sa manje od 48 ESPB bodova, koliko je ranije bio prag, "u cilju očuvanja broja budžetskih studenata". "Studenti sa manjim brojem ESPB bodova
Ključne reči

ProsvetaBudžetMinistarstvo prosvete

