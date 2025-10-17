Vlada omogućila upis na budžet studentima sa manje od 48 bodova

Vreme
Vlada omogućila upis na budžet studentima sa manje od 48 bodova

Vlada Srbije dala je saglasnost da se u školskoj 2025/2026. godini, izuzetno, na teret budžeta upišu i studenti koji nisu ostvarili zakonski minimum od 48 ESPB bodova, saopštilo je Ministarstvo prosvete. Odluka je doneta na predlog studentskih organizacija, uz obrazloženje da su uslovi za polaganje ispita protekle godine bili otežani

Vlada Srbije je, na predlog Ministarstva prosvete, odobrila da se u školskoj 2025/2026. godini na teret budžeta upišu i studenti koji nisu ostvarili propisani minimum od 48 ESPB bodova, saopštilo je Ministarstvo. Odluka predviđa da pravo na upis o trošku države imaju svi studenti rangirani do broja onih čije su studije bile finansirane iz budžeta u prethodnoj školskoj godini, čime se zadržava ukupan broj budžetskih mesta. Studenti sa manjim brojem bodova zadržaće
Ključne reči

ProsvetaVlada SrbijeBudžetMinistarstvo prosvete

