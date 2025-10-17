Studiranje na teret budžeta i za studente sa manje od 48 ESPB bodova

BEOGRAD – Vlada Republike Srbije dala je saglasnost da se u školskoj 2025/26. godini, na teret budžeta, upišu i studenti koji su ostvarili manje od 48 ESPB bodova, saopštilo je Ministarstvo prosvete.

Odluka je doneta na predlog Ministarstva, a odnosi se na studente koji su ostvarili uslov za finansiranje iz budžeta ili su se, nakon rangiranja, našli unutar ukupnog broja budžetskih mesta koja su bila obezbeđena u prethodnoj školskoj godini. Kako se navodi u saopštenju, mogućnost upisa sa manjim brojem bodova biće omogućena samo do popune ukupnog broja budžetskih studenata iz školske 2024/25. godine, čime se, kako se ističe, obezbeđuje kontinuitet u finansiranju