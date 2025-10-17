Bivši Trampov savetnik Džon Bolton predao se vlastima nakon podizanja optužnice

Nova pre 2 sata  |  Autor: Ivana Kešanski
Bivši Trampov savetnik Džon Bolton predao se vlastima nakon podizanja optužnice

Bivši savetnik za nacionalnu bezbednost Donalda Trampa Džon Bolton koji je u međuvremenu postao jedan od najistaknutijih republikanskih kritičara bivšeg predsednika SAD, predao se u petak vlastima kako bi se suočio sa krivičnim optužbama da je nepropisno rukovao poverljivim informacijama.

Očekuje se da će se Bolton tokom dana pojaviti pred sudom. Ministarstvo pravde podiglo je u četvrtak federalne optužnice protiv Boltona na sudu u saveznoj državi Merilend, optužujući ga za prenošenje i zadržavanje poverljivih informacija, u skladu sa Zakonom o špijunaži. Velika porota u federalnom sudu u Merilendu u četvrtak je podigla optužnicu sa 18 tačaka. Bolton se tereti da je slao delove svog dnevnika dvojici neimenovanih pojedinaca, u kojima je opisivao
