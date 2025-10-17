Pešice za Novi Sad: U susret 1. novembru memorijalne šetnje kreću iz više gradova

Vreme pre 1 sat
Pešice za Novi Sad: U susret 1. novembru memorijalne šetnje kreću iz više gradova

Nakon Raške, druga destinacija za novopazarske studente je Ušće. Više nemaju pratnju policije. Studenti kreću pešice put Novog Sada i iz Čačka, Beograda, Subotice…

Studenti koji su krenuli u četvrtak (16. oktobar) iz Novog Pazara prenoćili su u Raški i krenuli ka drugoj destinaciji – Ušću. Na ovom putu, kažu studenti, izostala je policijska pratnja, javlja N1. Za16 dana na putu do Novog sada studenti će prelaziti u proseku između 20 i 25 kilometara. Akcija nosi naziv „ 16 dana za 16 žrtava„. Novopazarci nisu jedini koji će pešice stići u Novi Sad na veliki komemorativni skup 1. novembra, na godišnjicu smrtonosnog pada
