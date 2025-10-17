Za vikend moguća kiša ,tempetarura do 17 stepeni

Zoom UE pre 6 sati
Za vikend moguća kiša ,tempetarura do 17 stepeni

Naoblačenje sa kišom koje je danas zahvatilo južne, jugozapadne, centralne i istočne, a u drugom delu dana i na ostale predele Srbije, osim na sever Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme. Vetar slab promenljiv, u košavskom području slab i umeren istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 3 do 9, a najviša dnevna od 12 na jugu do 17 stepeni na severu zemlje.

Subota: Oblačno, ujutru i pre podne mestimično sa slabom kišom, posle podne i uveče prestanak padavina i delimično razvedravanje. Na severu Vojvodine suvo, pre podne pretežno sunčano, posle podne promenljivo oblačno. Vetar slab i umeren, na severu ponegde kratkotrajno i jak severozapadni. Najniža temperatura od 6 do 11, a najviša od 13 do 17 stepeni. Nedelja: Jutro hladno, ponegde sa slabim prizemnim mrazem. Tokom dana pretežno sunčano. Vetar slab i umeren, na
Otvori na zoomue.rs

Povezane vesti »

Vremenska prognoza za subotu, 18. oktobar 2025: Oblačno, mestimično slaba kiša, uveče razvedravanje

Vremenska prognoza za subotu, 18. oktobar 2025: Oblačno, mestimično slaba kiša, uveče razvedravanje

Novi magazin pre 2 sata
Subota u Novom Sadu: Umereno oblačno, ali suvo

Subota u Novom Sadu: Umereno oblačno, ali suvo

Radio 021 pre 3 sata
Vreme sutra: Oblačno sa kišom, popodne razvedravanje, temperatura do 17 stepeni

Vreme sutra: Oblačno sa kišom, popodne razvedravanje, temperatura do 17 stepeni

Serbian News Media pre 3 sata
Za vikend sunce, a jedna pojava od ponedeljka će praviti problem: RHMZ objavio novu prognozu

Za vikend sunce, a jedna pojava od ponedeljka će praviti problem: RHMZ objavio novu prognozu

Euronews pre 4 sati
Kiša neće zaobići Beograd Vremenska prognoza RHMZ najavljuje mraz od ovog datuma

Kiša neće zaobići Beograd Vremenska prognoza RHMZ najavljuje mraz od ovog datuma

Alo pre 4 sati
Pogledajte kako oblaci jure prema Srbiji: Ovi delovi biće prvi na udaru kiše, evo kada i ostali

Pogledajte kako oblaci jure prema Srbiji: Ovi delovi biće prvi na udaru kiše, evo kada i ostali

Telegraf pre 5 sati
Kiša u većini krajeva Srbije, suvo samo na severu Vojvodine

Kiša u većini krajeva Srbije, suvo samo na severu Vojvodine

Glas Zaječara pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

VojvodinaVremenska prognoza

Društvo, najnovije vesti »

Ko je odgovoran za Narodno pozorište i težak položaj radnika u kulturi: Održan protest sindikata kulture

Ko je odgovoran za Narodno pozorište i težak položaj radnika u kulturi: Održan protest sindikata kulture

Nova pre 38 minuta
Princeza Danica pozvala na podršku ULUPUDS-u i Galeriji Singidunum: Kultura nije luksuz, već ogledalo našeg identiteta

Princeza Danica pozvala na podršku ULUPUDS-u i Galeriji Singidunum: Kultura nije luksuz, već ogledalo našeg identiteta

Nova pre 18 minuta
Film o "obojenoj revoluciji" prikazan na svečanosti u BIA

Film o "obojenoj revoluciji" prikazan na svečanosti u BIA

NIN pre 33 minuta
Studenti FDU reaguju na političku krizu kroz pozorišnu umetnost

Studenti FDU reaguju na političku krizu kroz pozorišnu umetnost

NIN pre 3 minuta
Železnica premašila očekivanja! Za samo 10 dana vozom Beograd–Subotica putovalo više od 50.000 ljudi

Železnica premašila očekivanja! Za samo 10 dana vozom Beograd–Subotica putovalo više od 50.000 ljudi

Dnevnik pre 3 minuta