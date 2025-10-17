Za vikend moguća kiša ,tempetarura do 17 stepeni

Naoblačenje sa kišom koje je danas zahvatilo južne, jugozapadne, centralne i istočne, a u drugom delu dana i na ostale predele Srbije, osim na sever Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme. Vetar slab promenljiv, u košavskom području slab i umeren istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 3 do 9, a najviša dnevna od 12 na jugu do 17 stepeni na severu zemlje.

Subota: Oblačno, ujutru i pre podne mestimično sa slabom kišom, posle podne i uveče prestanak padavina i delimično razvedravanje. Na severu Vojvodine suvo, pre podne pretežno sunčano, posle podne promenljivo oblačno. Vetar slab i umeren, na severu ponegde kratkotrajno i jak severozapadni. Najniža temperatura od 6 do 11, a najviša od 13 do 17 stepeni. Nedelja: Jutro hladno, ponegde sa slabim prizemnim mrazem. Tokom dana pretežno sunčano. Vetar slab i umeren, na