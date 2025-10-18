Trampov "šamar" Ukrajini; Ništa od "tomahavka"

B92 pre 1 sat
Trampov "šamar" Ukrajini; Ništa od "tomahavka"

Američki predsednik Donald Tramp rekao je ukrajinskom predsedniku Volodimiru Zelenskom tokom napetog sastanka u petak da ne namerava da isporuči Ukrajini dalekometne krstareće rakete "tomahavk", barem za sada.

Kako prenosi Aksios pozivajući se na dva izvora upoznata sa razgovorom, Zelenski je u Vašington došao sa ciljem da obezbedi novo oružje za ukrajinsku vojsku, ali ga je dočekao predsednik u potpuno drugačijem raspoloženju, samo dan nakon što je održao dug telefonski razgovor sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom. Prema navodima izvora, Tramp je jasno poručio da mu je sada prioritet diplomatija te da bi isporuka "tomahavka" mogla da ugrozi te napore. Jedan izvor
