Luna park u Šumaricama pred 21. oktobar

Ozon press pre 29 minuta
Kako su objavili kragujevački portali „Glas Šumadije“ i „Prvi, prvi na skali“ u Šumaricama se neposredno pred 21. oktobar, dan kada se obeležava sećanje na streljanje hiljada đaka i Kragujevčana u Drugom svetskom ratu, postavlja veliki Luna park.

Foto: Glas Šumadije Uoči obeležavanja Velikog školskog časa, na prostoru iza stadiona Čika Dača, u neposrednoj blizini Memorijalnog parka “21. oktobar” se postavlja luna park, čije je otvaranje navodno planirano za 22. oktobar. Najavljen kao prava eksplozija zabave i adrenalina na jednom kragujevačkom portalu, luna park je izazvao brojne reakcije gradjana, koji su na društvenim mrežama postavili snimke i negodovali zbog odluke da na ovom prostoru bude zabavni park
