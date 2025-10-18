Luna park u Šumaricama pred 21. oktobar

Kako su objavili kragujevački portali „Glas Šumadije“ i „Prvi, prvi na skali“ u Šumaricama se neposredno pred 21. oktobar, dan kada se obeležava sećanje na streljanje hiljada đaka i Kragujevčana u Drugom svetskom ratu, postavlja veliki Luna park.

Foto: Glas Šumadije Uoči obeležavanja Velikog školskog časa, na prostoru iza stadiona Čika Dača, u neposrednoj blizini Memorijalnog parka “21. oktobar” se postavlja luna park, čije je otvaranje navodno planirano za 22. oktobar. Najavljen kao prava eksplozija zabave i adrenalina na jednom kragujevačkom portalu, luna park je izazvao brojne reakcije gradjana, koji su na društvenim mrežama postavili snimke i negodovali zbog odluke da na ovom prostoru bude zabavni park