Tramp: Rekao sam Zelenskom, vreme je da se zaustavi ubijanje i postigne dogovor

RTS pre 18 minuta
Tramp: Rekao sam Zelenskom, vreme je da se zaustavi ubijanje i postigne dogovor

Rat u Ukrajini – 1.333. dan. Američki predsednik Donald Tramp izjavio je posle sastanka u Beloj kući da je ukrajinskom lideru rekao da je vreme da se zaustavi ubijanje i postigne dogovor.Zelenski je saopštio da su ukrajinska i američka strana odlučile da za sada javno ne govore o sistemima dugog dometa, dodajući da SAD ne žele eskalaciju.

Požar izbio u obrazovnoj ustanovi u Zaporožju nakon ruskog napada dronom U obrazovnoj ustanovi u Zaporožju na jugoistoku Ukrajine noćas je izbio požar nakon ruskog napada dronom, saopštio je šef vojne uprave te oblasti Ivan Fedorov. On je napisao na Telegramu da u napadu nema žrtava, a da su hitne službe ugasile požar, preneo je Ukrinform. Ruske snage su u petak izvele 618 udara na 18 naselja u Zaporoškoj oblasti. (Ukrinform) Opširnije Kraće 07:33 Izveštaj Bojane
RTV pre 33 minuta
Alo pre 38 minuta
Telegraf pre 42 minuta
Alo pre 1 sat
Politika pre 7 sati
Blic pre 8 sati
Ukrajina, Bela kuća, Rusija, Kijev, Donald Tramp, požar

RTV pre 33 minuta
Sputnik pre 7 minuta
Blic pre 43 minuta
