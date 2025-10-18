Tramp: Rekao sam Zelenskom, vreme je da se zaustavi ubijanje i postigne dogovor

Rat u Ukrajini – 1.333. dan. Američki predsednik Donald Tramp izjavio je posle sastanka u Beloj kući da je ukrajinskom lideru rekao da je vreme da se zaustavi ubijanje i postigne dogovor.Zelenski je saopštio da su ukrajinska i američka strana odlučile da za sada javno ne govore o sistemima dugog dometa, dodajući da SAD ne žele eskalaciju.

Požar izbio u obrazovnoj ustanovi u Zaporožju nakon ruskog napada dronom U obrazovnoj ustanovi u Zaporožju na jugoistoku Ukrajine noćas je izbio požar nakon ruskog napada dronom, saopštio je šef vojne uprave te oblasti Ivan Fedorov. On je napisao na Telegramu da u napadu nema žrtava, a da su hitne službe ugasile požar, preneo je Ukrinform. Ruske snage su u petak izvele 618 udara na 18 naselja u Zaporoškoj oblasti. (Ukrinform)