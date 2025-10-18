Danas oblačno, posle podne razvedravanje, do 17 stepeni

Vesti online pre 1 sat  |  Sputnikportal.rs, Vesti
Danas oblačno, posle podne razvedravanje, do 17 stepeni

Vremenska prognoza za subotu, 18. oktobar 2025. Vreme u Srbiji Vreme u Beogradu Vreme narednih dana

Jutro mestimično sa slabom kišom, posle podne i uveče prestanak padavina i delimično razvedravanje. Na severu Vojvodine suvo, pre podne pretežno sunčano, a posle podne promenljivo oblačno. Vetar slab i umeren vetar, na severu ponegde kratkotrajno i jak severozapadni, dok će se temperature kretati od četiri do 17 stepeni. Ujutro na širem području grada moguća slaba kiša, a od sredine dana moguće je postepeno razvedravanje i najviša dnevna temperatura oko 15
Otvori na vesti-online.com

Povezane vesti »

Jutro oblačno, posle podne razvedravanje, temperature do 17 stepeni

Jutro oblačno, posle podne razvedravanje, temperature do 17 stepeni

Glas Zapadne Srbije pre 14 minuta
Danas sveže, uz postepeni prestanak padavina, do 17 stepeni

Danas sveže, uz postepeni prestanak padavina, do 17 stepeni

N1 Info pre 59 minuta
Uglavnom oblačno, posle podne razvedravanje, temperature do 17 stepeni

Uglavnom oblačno, posle podne razvedravanje, temperature do 17 stepeni

RTV pre 1 sat
U Srbiji oblačno, ali stiže razvedravanje i topliji dani: Vremenska prognoza za danas i naredne dane

U Srbiji oblačno, ali stiže razvedravanje i topliji dani: Vremenska prognoza za danas i naredne dane

Glas juga pre 1 sat
Hladnija zima ponavlja se jednom u 10 do 12 godina: Meteorolog Todorović otkriva da li nas čeka smrzavanje

Hladnija zima ponavlja se jednom u 10 do 12 godina: Meteorolog Todorović otkriva da li nas čeka smrzavanje

Mondo pre 1 sat
Danas u Sremskoj Mitrovici umereno oblačno, do 18 stepeni

Danas u Sremskoj Mitrovici umereno oblačno, do 18 stepeni

Ozon pre 1 sat
Posle oblačnog jutra dolazi sunce Temperatura do 17 stepeni

Posle oblačnog jutra dolazi sunce Temperatura do 17 stepeni

Dnevnik pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

VojvodinaVremenska prognozavestivremedruštvo

Društvo, najnovije vesti »

Medicinski u Nišu otpustio asistente i saradnike: Deca profesora radila iako nikako da doktoriraju

Medicinski u Nišu otpustio asistente i saradnike: Deca profesora radila iako nikako da doktoriraju

N1 Info pre 14 minuta
Najnovije informacije o povređenima kod Sremske Mitrovice: Oglasili se iz bolnice, osam putnika autobusa i dalje na…

Najnovije informacije o povređenima kod Sremske Mitrovice: Oglasili se iz bolnice, osam putnika autobusa i dalje na Intenzivnoj nezi

Kurir pre 20 minuta
Ovo je trenutno najprodavaniji sistem grejanja u Nemačkoj, ali građani sve oprezniji, evo zašto

Ovo je trenutno najprodavaniji sistem grejanja u Nemačkoj, ali građani sve oprezniji, evo zašto

Blic pre 10 minuta
Vučić: Produžavaćemo rokove za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima

Vučić: Produžavaćemo rokove za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima

Blic pre 15 minuta
Sedmoro teže povređenih u udesu kod Sremske Mitrovice u stabilnom stanju, 15 pacijenata čeka otpust

Sedmoro teže povređenih u udesu kod Sremske Mitrovice u stabilnom stanju, 15 pacijenata čeka otpust

Sputnik pre 25 minuta