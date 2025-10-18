Danas oblačno, posle podne razvedravanje, do 17 stepeni

Vremenska prognoza za subotu, 18. oktobar 2025. Vreme u Srbiji Vreme u Beogradu Vreme narednih dana

Jutro mestimično sa slabom kišom, posle podne i uveče prestanak padavina i delimično razvedravanje. Na severu Vojvodine suvo, pre podne pretežno sunčano, a posle podne promenljivo oblačno. Vetar slab i umeren vetar, na severu ponegde kratkotrajno i jak severozapadni, dok će se temperature kretati od četiri do 17 stepeni. Ujutro na širem području grada moguća slaba kiša, a od sredine dana moguće je postepeno razvedravanje i najviša dnevna temperatura oko 15