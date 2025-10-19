Danas slavimo Tomindan Na ovaj veliki praznik nikako ne izlazite iz kuće!

Sveti apostol Toma, poznat u narodu kao Tomindan, praznuje se 19. oktobra, u čast jednog od dvanaestorice Hristovih apostola.

Toma je najpoznatiji po događaju nakon Hristovog vaskrsenja, kada je izrazio sumnju u Njegovo vaskrsenje, zbog čega je dobio nadimak "Neverni Toma". Prema hrišćanskom predanju, Toma je nakon što je lično dotakao rane vaskrslog Hrista, postao jedan od najvatrenijih propovednika vere. Tomindan se obeležava kao značajan verski praznik, a u mnogim srpskim porodicama slavi se kao krsna slava. Vernici tog dana odlaze u crkvu kako bi se pomolili i obeležili ovaj važan