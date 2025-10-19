Srbija prolazi kroz 4 godišnja doba Prognoze najavljuju sneg do kraja meseca; Rhmz izdao upozorenje

Alo pre 12 minuta
Srbija prolazi kroz 4 godišnja doba Prognoze najavljuju sneg do kraja meseca; Rhmz izdao upozorenje

Vreme danas pretežno sunčano, a na jugu prestanak padavina i postepeno razvedravanje

Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni, a u Vojvodini tokom dana u skretanju na jugoistočni pravac. Najviša dnevna temperatura od 13 do 18 °C. Trenutno je na snazi sledeće upozorenje na stranici RHMZ: - Na Dunavu nizvodno od Novog Sada i na Tisi kod Titela vodostaji će se naredna dva dana kretati oko i nešto ispod niskih plovidbenih nivoa - navodi se. Do utorka ujutru hladno uz slab prizemni, a u ponedelјak i slab mraz na dva metra visine. Tokom dana pretežno
Posle hladnog jutra, u većem delu zemlje sunčano, do 18 stepeni

Vreme danas: Posle hladnog jutra, u većem delu zemlje sunčano, do 18 stepeni

Jutra hlada, tokom dana promenljivo oblačno i toplije

U Srbiji tokom dana pretežno sunčano: Kolika će biti najviša temperatura?

Danas pretežno sunčano, najviše do 18 stepeni

Danas u Novom Sadu hladno i promenljivo oblačno

Jutarnji mraz stegao Srbiju i najavio prve zimske dane Termometri se spustili do jednog stepena evo kakav nas dan čeka

