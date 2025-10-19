Treba očekivati kišu ili pljuskove Ozbiljno zahlađenje stiže u Srbiju, ovaj datum je ključan

Pred nama je još jedna hladna noć, nakog čega stiže otopljenje koje donose južni vetrovi. Kako će uticaj Atlantika biti dosta jak, vedrog vremena će biti malo, a povremeno treba očekivati kišu ili pljuskove

Sledeći vikend bi trebalo obeležiti premeštanje hladnog fronta i potencijalno konkretnije padavine nad većim delom regiona uz zahlađenje i spuštanje temperature na vrednosti oko ili malo ispod proseka. Početak novembra najverovatnije promenljiv uz temperature oko proseka, piše Marko Čubrilo u novoj vremenskoj prognozi za Srbiju i region. Kako navodi, vreme danas vedro i prohladno, nakon čega će uslediti još jedna hladna noć koja bi nad istokom regiona i planinama