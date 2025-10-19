Vremenska prognoza za 19. oktobar: Iz srednje Evrope stiže hladnija vazdušna masa

Prema vremenskoj prognozi za nedelju 19. oktobar 2025. godine, biće pretežno sunčano.

Iz srednje Evrope stiže hladnija vazdušna masa pa će jutro u Srbiji biti hladno, ponegde tek stepen iznad nule. Najviša dnevna od 13 do 18 stepeni. I u Beogradu posle hladnog jutra, vedro i najviše 14 stpepeni. U Vojvodini i u centralnoj Srbiji ponegde sa slabim prizemnim mrazem. Na jugozapadu i jugu oblačno, ponegde sa slabom kišom. Tokom dana pretežno sunčano, na jugu prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Prema vremenskoj prognozi za ponedeljak 20.