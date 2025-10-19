Nova bura u Evroligi: Klub napušta takmičenje na kraju sezone

Nova pre 3 sata  |  Autor: Dušan Marković
Nova bura u Evroligi: Klub napušta takmičenje na kraju sezone
Veliki potres u evropskoj košarci. Francuski klub Asvel planira da napusti Evroligu po završetku sezone 2025/26 i da se priključi FIBA Ligi šampiona, sa krajnjim ciljem – ulaska u buduću NBA Evropu, ekskluzivni projekat koji bi trebalo da poveže najjače timove Starog kontinenta sa NBA sistemom. Prema informacijama koje je objavio francuski list „Le Progres“, Asvel razmatra napuštanje Evrolige, iako se donedavno smatralo da će bez problema obnoviti A licencu za
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Još jedan tim napušta Evroligu?

Još jedan tim napušta Evroligu?

Sportski žurnal pre 7 minuta
Asvel planira da napusti Evroligu i pređe u FIBA Ligu šampiona

Asvel planira da napusti Evroligu i pređe u FIBA Ligu šampiona

Radio sto plus pre 27 minuta
Asvel neće da bude gubitaš, Francuzi napuštaju Evroligu!

Asvel neće da bude gubitaš, Francuzi napuštaju Evroligu!

Sportske.net pre 1 sat
Asvel napušta Evroligu: Otkriven plan Tonija Parkera

Asvel napušta Evroligu: Otkriven plan Tonija Parkera

Mondo pre 1 sat
Novi klub napušta Evroligu: Asvel se seli u Ligu šampiona

Novi klub napušta Evroligu: Asvel se seli u Ligu šampiona

Dnevnik pre 1 sat
Bivši as Barselone oduševio delije! Trenutno nema klub i pomno prati dešavanja u taboru crveno-belih: Auuu, kakve reči o…

Bivši as Barselone oduševio delije! Trenutno nema klub i pomno prati dešavanja u taboru crveno-belih: Auuu, kakve reči o Zvezdi nekadašnjeg NBA asa!

Kurir pre 2 sata
"Zvezda ide na Fajnal-for": Nigerijac bez dileme prognozira budućnost crveno-belih

"Zvezda ide na Fajnal-for": Nigerijac bez dileme prognozira budućnost crveno-belih

Mondo pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaNBALiga ŠampionaEvroligaFIBA

Sport, najnovije vesti »

Žestoka tuča igrača i navijača - novi skandal u srpskom fudbalu! Sevale pesnice, nije se znalo ko koga udara! Isplivao snimak…

Žestoka tuča igrača i navijača - novi skandal u srpskom fudbalu! Sevale pesnice, nije se znalo ko koga udara! Isplivao snimak totalnog haosa! (video)

Kurir pre 7 minuta
Bata o Vlahoviću: Mirković otkrio šta je najveća prednost srpskog napadača!

Bata o Vlahoviću: Mirković otkrio šta je najveća prednost srpskog napadača!

Hot sport pre 7 minuta
Zašto tako, Fakundo Kampaco?

Zašto tako, Fakundo Kampaco?

Sport klub pre 22 minuta
Dubočica slavila u Kaću, remi Šamota i Radničkog

Dubočica slavila u Kaću, remi Šamota i Radničkog

Sportski žurnal pre 17 minuta
Zvanično: Partizanov „biser“ je najsjajniji na svetu

Zvanično: Partizanov „biser“ je najsjajniji na svetu

Sputnik pre 17 minuta