Jedna osoba poginula u saobraćajnoj nesreći u Malom Iđošu

U Malom Iđošu se oko 5.20 dogodila saobraćajna nezgoda u kojoj je jedno lice poginulo, a drugo je lakše povređeno, potvrđeno je u Policijskoj upravi u Subotici.

Nesreća se dogodila u Ulici Topolski put kada je "golf" subotičkih registarskih oznaka, krećući se prema Bačkoj Topoli, udario u zid ograde pored puta, isprevrtao se, udario u stub električne rasvete i zabio se u parkirano vozilo, prenosi RTS. U nezgodi je smrtno stradao putnik Z. N. iz Malog Iđoša, dok je lakše povređen suvozač P. D. Iz Osnovnog javnog tužilaštva u Subotici navode da se nastavlja rad na utvrđivanju identiteta vozača "golfa".