Kancelarija za KiM: Sedmoro privedenih u Zubinom Potoku i Zvečanu

Danas pre 1 sat  |  Beta
Kancelarija za KiM: Sedmoro privedenih u Zubinom Potoku i Zvečanu

Sedmoro Srba privedeno je u policijskoj akciji sprovedenoj jutros oko šest časova u Zubinom Potoku i Zvečanu, saopštila je Vladina Kancelarija za Kosovo i Metohiju.

Dodaje se će uhapšenima biti obezbeđena pravna pomoć, a da će o njihovom privođenju Kancelarija za KiM obavestiti i međunarodne predstavnike. U saopštenju se ocenjuje da su akcije sprovedene „kako bi zastrašili i uneli nemir među srpske porodice i domaćine koji decenijama žive na ovim prostorima“, uz navođenje da su ;specijalne jedinice pod punim naoružanjem „porazbijale vrata na srpskim kućama vršeći pretres i premetačinu“. „Reč je o odmazdi (vršilaca dužnosti
KosovoMetohijaKosovo i MetohijaZubin Potok

