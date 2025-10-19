Srbi ponovo na udaru: Pretresi na više lokacija u Zvečanu i Zubinom Potoku

Telegraf pre 18 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Pripadnici direkcije za organizovani kriminal i teška krivična dela tzv. kosovske policije vrše pretrese na devet lokacija u Zvečanu i Zubinom Potoku, a na zahtev specijalnog tužilaštva u Prištini.

Primetan je veći broj oklopnih vozila i pripadnika specijalnih jedinica tzv. kosovske policije, prenosi TV Most. U saopštenju tužilaštva u Prištini je navedeno da se akcija sprovodi zbog sumnje na izvršenje krivičnih dela ugrožavanje osoblja UN ili osoblja povezanog sa njima, teško ubistvo iapad na službeno lice tokom obavljanja službene dužnosti. Dodaje se da u pretresima učestvuju i druge jedinice tzv. kosovske policije i da će javnost biti obaveštena o detaljima
