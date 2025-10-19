Vedro i hladno: Temperatura do 15 stepeni

U Srbiji u nedelju pretežno sunčano i prohladno vreme, ujutro na jugu sa kišom.

Ujutro u Vojvodini slab prizmeni mraz. Prema kraju dana umereno naoblačenje. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, krajem dana u skretanju na jugoistočni. Jutarnja temperatura od 0 na severu Vojvodine do 10 stepeni na jugu Srbije, maksimalna dnevna od 11 do 15 stepeni. Vreme u Beogradu U Beogradu u nedelju sunčano, prema kraju dana uz umereno naoblačenje. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, krajem dana u skretanju na jugoistočni. Jutarnja temperatura 4,