Sunčan dan, posle jutarnjeg mraza – temperatura do 17 stepeni

Početak nedelje svež, naročito u jutarnjim satima.

RHMZ upozorava na mraz. Dan sunčan, a najviša temperatura će biti 17 stepeni. Stigao je hladniji vazduh iz Srednje Evrope. Tokom jutra će biti mraza, RHMZ upozorava žutim meteo-alarmom. Jutarnji mraz, a zatim sunčan dan – temperatura do 17 stepeni Prognozira se sunčan dan. Vetar slab do umeren, istočni i jugoistočni, uveče na jugu Banata i u Podunavlju u pojačanju.. Jutarnja temperatura od -3 do 5 stepeni, a najviša dnevna od 15 do 18. I u Beogradu će jutro sutra