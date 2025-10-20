Sunčan dan, posle jutarnjeg mraza – temperatura do 17 stepeni

Glas Zaječara pre 2 sata  |  Anđela Risantijević
Sunčan dan, posle jutarnjeg mraza – temperatura do 17 stepeni

Početak nedelje svež, naročito u jutarnjim satima.

RHMZ upozorava na mraz. Dan sunčan, a najviša temperatura će biti 17 stepeni. Stigao je hladniji vazduh iz Srednje Evrope. Tokom jutra će biti mraza, RHMZ upozorava žutim meteo-alarmom. Jutarnji mraz, a zatim sunčan dan – temperatura do 17 stepeni Prognozira se sunčan dan. Vetar slab do umeren, istočni i jugoistočni, uveče na jugu Banata i u Podunavlju u pojačanju.. Jutarnja temperatura od -3 do 5 stepeni, a najviša dnevna od 15 do 18. I u Beogradu će jutro sutra
Otvori na glas-zajecara.com

Povezane vesti »

Mraz zaledio Srbiju: Čak minus 4 jutros u ovom gradu - evo kada će biti otopljenje, očekuje se i do 25°C

Mraz zaledio Srbiju: Čak minus 4 jutros u ovom gradu - evo kada će biti otopljenje, očekuje se i do 25°C

Pravda pre 1 sat
Zagudilo u Srbiji, u 8 gradova bio minus Ovde je bilo najhladnije, i to sa -4

Zagudilo u Srbiji, u 8 gradova bio minus Ovde je bilo najhladnije, i to sa -4

Alo pre 1 sat
Vremenska prognoza za Zrenjanin: oblačno, bez kiše i malo toplije. Jutarnje od 8 dnevne do 22 Vremenska prognoza 20.10.2025. -…

Vremenska prognoza za Zrenjanin: oblačno, bez kiše i malo toplije. Jutarnje od 8 dnevne do 22 Vremenska prognoza 20.10.2025. - 26.10.2025.

Volim Zrenjanin pre 2 sata
Nedeljna vremenska prognoza: Temperatura raste do 24 stepena, a onda jače pogoršanje

Nedeljna vremenska prognoza: Temperatura raste do 24 stepena, a onda jače pogoršanje

Nova pre 2 sata
Danas ujutro hladno sa slabim mrazem, potom sunčano

Danas ujutro hladno sa slabim mrazem, potom sunčano

Novi magazin pre 2 sata
Čak minus 4 jutros u ovom gradu! Mraz ''zaledio'' Srbiju: Evo kada stiže otopljenje, očekuje se i do 25°C

Čak minus 4 jutros u ovom gradu! Mraz ''zaledio'' Srbiju: Evo kada stiže otopljenje, očekuje se i do 25°C

Telegraf pre 2 sata
Vreme danas: Ujutru mraz, tokom dana sunčano i toplije

Vreme danas: Ujutru mraz, tokom dana sunčano i toplije

Nedeljnik pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

ZaječarBanatRHMZsrbijavreme

Društvo, najnovije vesti »

Preminula beba pronađena pored kontejnera u Novom Sadu

Preminula beba pronađena pored kontejnera u Novom Sadu

N1 Info pre 43 minuta
Rektorka Nikolić: Nisam dobila sudsku odluku povodom prekršajne prijave Prosvetne inspekcije

Rektorka Nikolić: Nisam dobila sudsku odluku povodom prekršajne prijave Prosvetne inspekcije

N1 Info pre 33 minuta
Studenti iz Novog Pazara večeras u Mrčajevcima, ostatak rute za sada ne otkrivaju

Studenti iz Novog Pazara večeras u Mrčajevcima, ostatak rute za sada ne otkrivaju

N1 Info pre 8 minuta
Potpisan desetogodišnji sporazum Beograda i Moskve o zajedničkoj saradnji

Potpisan desetogodišnji sporazum Beograda i Moskve o zajedničkoj saradnji

N1 Info pre 3 minuta
Jelić (POKS): Dačić ponizio sve profesionalce u policiji

Jelić (POKS): Dačić ponizio sve profesionalce u policiji

Beta pre 38 minuta